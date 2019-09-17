Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже в жовтні — росЗМІ
У Мінську 18 вересня збереться контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі. Очікується прийняття рішень, які дадуть можливість для зустрічі президентів.
Джерело: співрозмовники російського видання Коммерсантъ.
На засіданні, сподіваються співрозмовники видання, будуть узгоджені терміни розведення військ, а також затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмайера".
"Якщо це буде зроблено, ймовірність того, що перша зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбудеться в жовтні - на саміті в "нормандському форматі ", - наблизиться до 100%", - стверджує видання.
Засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, яке пройде в Мінську 18 вересня, друге за рахунком в цьому місяці. Попереднє відбулося 4 вересня.
"Майбутня зустріч буде ключовою: учасникам переговорів, по суті, належить підготувати умови для проведення саміту нормандської четвірки (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі", - повідомляє видання.
Нагадаємо:
- В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
- 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
- 4 червня стало відомо, що Італія заявила про бажання брати участь у роботі нормандського формату.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив,що Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату.
- Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.