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Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже в жовтні — росЗМІ

Вівторок, 17 вересня 2019, 05:29
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже в жовтні — росЗМІ

У Мінську 18 вересня збереться контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі. Очікується прийняття рішень, які дадуть можливість для зустрічі президентів.

Джерело: співрозмовники російського видання Коммерсантъ.

На засіданні, сподіваються співрозмовники видання, будуть узгоджені терміни розведення військ, а також затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмайера".

"Якщо це буде зроблено, ймовірність того, що перша зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбудеться в жовтні - на саміті в "нормандському форматі ", - наблизиться до 100%", - стверджує видання.

Засідання контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, яке пройде в Мінську 18 вересня, друге за рахунком в цьому місяці. Попереднє відбулося 4 вересня.

"Майбутня зустріч буде ключовою: учасникам переговорів, по суті, належить підготувати умови для проведення саміту нормандської четвірки (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі", - повідомляє видання.

Нагадаємо:

  • В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
  • 4 червня стало відомо, що Італія заявила про бажання брати участь у роботі нормандського формату.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив,що Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату.
  • Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.

Теми: ДонбасРосіяПутінЗеленськийнормандський формат
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