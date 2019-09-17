Встреча Зеленского и Путина может состояться уже в октябре — росСМИ

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Вторник, 17 сентября 2019, 05:29

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятия решений, которые дадут возможность для встречи президентов.

Источник: собеседники российского издания Коммерсантъ

На заседании, надеются собеседники издания, будут согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера". 

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в "нормандском формате",— приблизится к 100%", - утверждает издание.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября.

"Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже", - сообщает издание.

Напомним:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • 4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.
  • Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.

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Темы: Росcия Донбасс


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