Комітет захисту журналістів: У вбивстві Гонгадзе має бути повне правосуддя

Міжнародний комітет захисту журналістів висловив стурбованість через можливе звільнення екс-генерал-лейтенанта міліції Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: заява комітету (CPJ).

Пряма мова координатора програми CPJ у Європі та Центральнійі Азії Гульнози Саїд: "Через дев'ятнадцять років після жорстокого вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе є побоювання, що вбивця, який зізнався у злочині, може вийти на волю. Українська влада не повинна допустити безкарність за вбивства журналістів".

"У вбивстві Гонгадзе має бути повне правосуддя, і організатори також повинні нести відповідальність".

Деталі: Побоювання CPJ викликало повідомлення про розгляд касаційної скарги Пукача у Верховному суді України 4 вересня. Звернення розглядатимуть також 9 жовтня.

Відзначається, що Пукача можуть звільнити, якщо касацію задовольнять.

Вдова Гонгадзе, Мирослава Гонгадзе, заявила, що "звільнення Пукача стало би серйозним ударом для свободи ЗМІ в Україні. Воно би засвідчило, що винуватці злочинів проти журналістів не несуть повноцінної відповідальності перед законом".

CPJ відзначає, що з 1992 року, коли вони почали документувати вбивства журналістів, в Україні були вбиті щонайменше вісім журналістів. Їхні убивці частково або повністю уникнули покарань.

Останнім таким убивством CPJ називає напад на черкаського репортера Вадима Комарова у травні, у результаті чого журналіст помер.

Організація зверталася по коментарі до Генпрокуратури України, але відповіді на запит не отримала.

Що було раніше: 16 вересня видання Kyiv Post повідомило, що колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

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