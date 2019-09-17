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Комітет захисту журналістів: У вбивстві Гонгадзе має бути повне правосуддя

Вівторок, 17 вересня 2019, 09:51
Комітет захисту журналістів: У вбивстві Гонгадзе має бути повне правосуддя

Міжнародний комітет захисту журналістів висловив стурбованість через можливе звільнення екс-генерал-лейтенанта міліції Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Джерело: заява комітету (CPJ).

Пряма мова координатора програми CPJ у Європі та Центральнійі Азії Гульнози Саїд: "Через дев'ятнадцять років після жорстокого вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе є побоювання, що вбивця, який зізнався у злочині, може вийти на волю. Українська влада не повинна допустити безкарність за вбивства журналістів".

"У вбивстві Гонгадзе має бути повне правосуддя, і організатори також повинні нести відповідальність".

Деталі: Побоювання CPJ викликало повідомлення про розгляд касаційної скарги Пукача у Верховному суді України 4 вересня. Звернення розглядатимуть також 9 жовтня.

Відзначається, що Пукача можуть звільнити, якщо касацію задовольнять.

Вдова Гонгадзе, Мирослава Гонгадзе, заявила, що "звільнення Пукача стало би серйозним ударом для свободи ЗМІ в Україні. Воно би засвідчило, що винуватці злочинів проти журналістів не несуть повноцінної відповідальності перед законом".

CPJ відзначає, що з 1992 року, коли вони почали документувати вбивства журналістів, в Україні були вбиті щонайменше вісім журналістів. Їхні убивці частково або повністю уникнули покарань.

Останнім таким убивством CPJ називає напад на черкаського репортера Вадима Комарова у травні, у результаті чого журналіст помер.

Організація зверталася по коментарі до Генпрокуратури України, але відповіді на запит не отримала.

Що було раніше: 16 вересня видання Kyiv Post повідомило, що колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

Передісторія:

  • Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Восени 2000 року розгорівся так званий "касетний скандал" – були оприлюднені "плівки Мельниченка" із кабінету президента Кучми, які свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. 
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув’язнення.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 31 січня 2011 року суд відмовився визнати убивство Гонгадзе замовним.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
  • Апеляційний суд залишив вирок у силі.
  • У грудні 2015 року Пукач розповів, що вбивство Гонгадзе не було навмисним та має розглядатися як вбивство з необережності і розповів нову версію подій.
  • На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.
  • Замовники убивства досі не покарані.

Українська правда

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Теми: Гонгадзевбивство
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