Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет защиты журналистов: В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие

Вторник, 17 сентября 2019, 09:51
Комитет защиты журналистов: В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие

Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность из-за возможного освобождения экс-генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: заявление комитета (CPJ).

Прямая речь координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид: "Через девятнадцать лет после жестокого убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе есть опасения, что убийца, который признался в преступлении, может выйти на свободу. Украинская власть не должна допустить безнаказанность за убийства журналистов".

"В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие, и организаторы также должны нести ответственность".

Детали: Опасения CPJ вызвало сообщение о рассмотрении кассационной жалобы Пукача в Верховном суде Украины 4 сентября. Обращение будут рассматривать также 9 октября.

Отмечается, что Пукача могут освободить, если кассацию удовлетворят.

Вдова Гонгадзе Мирослава Гонгадзе, заявила, что "освобождение Пукача стало бы серьезным ударом для свободы СМИ в Украине. Оно бы показало, что виновники преступлений против журналистов не несут полноценной ответственности перед законом".

CPJ отмечает, что с 1992 года, когда они начали документировать убийства журналистов, в Украине были убиты по меньшей мере восемь журналистов. Их убийцы частично или полностью избежали наказания.

Последним таким убийством CPJ называет нападение на черкасского репортера Вадима Комарова в мае, в результате чего журналист скончался.

Организация обращалась по комментарии в Генпрокуратуру Украины, но ответа на запрос не получила.

Что было раньше: 16 сентября издание Kyiv Post сообщило, что бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.

Предыстория: 

  • Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • Апелляционный суд оставил приговор в силе.
  • В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
  • В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гонгадзеубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Гонгадзе
Журналистка Мирослава Гонгадзе получит премию за этику Inamori Ethics Prize 2023
Безнаказанность убивает. Памяти Георгия Гонгадзе
Мирослава Гонгадзе возвращается в Украину
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: