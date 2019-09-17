Комитет защиты журналистов: В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие

Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность из-за возможного освобождения экс-генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: заявление комитета (CPJ).

Прямая речь координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид: "Через девятнадцать лет после жестокого убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе есть опасения, что убийца, который признался в преступлении, может выйти на свободу. Украинская власть не должна допустить безнаказанность за убийства журналистов".

"В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие, и организаторы также должны нести ответственность".

Детали: Опасения CPJ вызвало сообщение о рассмотрении кассационной жалобы Пукача в Верховном суде Украины 4 сентября. Обращение будут рассматривать также 9 октября.

Отмечается, что Пукача могут освободить, если кассацию удовлетворят.

Вдова Гонгадзе Мирослава Гонгадзе, заявила, что "освобождение Пукача стало бы серьезным ударом для свободы СМИ в Украине. Оно бы показало, что виновники преступлений против журналистов не несут полноценной ответственности перед законом".

CPJ отмечает, что с 1992 года, когда они начали документировать убийства журналистов, в Украине были убиты по меньшей мере восемь журналистов. Их убийцы частично или полностью избежали наказания.

Последним таким убийством CPJ называет нападение на черкасского репортера Вадима Комарова в мае, в результате чего журналист скончался.

Организация обращалась по комментарии в Генпрокуратуру Украины, но ответа на запрос не получила.

Что было раньше: 16 сентября издание Kyiv Post сообщило, что бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.

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