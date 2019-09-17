Комитет защиты журналистов: В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие
Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность из-за возможного освобождения экс-генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Источник: заявление комитета (CPJ).
Прямая речь координатора программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид: "Через девятнадцать лет после жестокого убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе есть опасения, что убийца, который признался в преступлении, может выйти на свободу. Украинская власть не должна допустить безнаказанность за убийства журналистов".
"В убийстве Гонгадзе должно быть полное правосудие, и организаторы также должны нести ответственность".
Детали: Опасения CPJ вызвало сообщение о рассмотрении кассационной жалобы Пукача в Верховном суде Украины 4 сентября. Обращение будут рассматривать также 9 октября.
Отмечается, что Пукача могут освободить, если кассацию удовлетворят.
Вдова Гонгадзе Мирослава Гонгадзе, заявила, что "освобождение Пукача стало бы серьезным ударом для свободы СМИ в Украине. Оно бы показало, что виновники преступлений против журналистов не несут полноценной ответственности перед законом".
CPJ отмечает, что с 1992 года, когда они начали документировать убийства журналистов, в Украине были убиты по меньшей мере восемь журналистов. Их убийцы частично или полностью избежали наказания.
Последним таким убийством CPJ называет нападение на черкасского репортера Вадима Комарова в мае, в результате чего журналист скончался.
Организация обращалась по комментарии в Генпрокуратуру Украины, но ответа на запрос не получила.
Что было раньше: 16 сентября издание Kyiv Post сообщило, что бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, может выйти на свободу.
Предыстория:
- Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Осенью 2000 года разгорелся так называемый "кассетный скандал" – были обнародованы "пленки Мельниченко" из кабинета президента Кучмы, которые свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет тюрьмы.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 31 января 2011 года суд отказался признать убийство Гонгадзе заказным.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
- Апелляционный суд оставил приговор в силе.
- В декабре 2015 года Пукач рассказал, что убийство Гонгадзе не было преднамеренным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности и рассказал новую версию событий.
- В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.
- Заказчики убийства до сих пор не наказаны.
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