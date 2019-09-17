Зеленський оголосив догану двом заступникам Богдана

Президент Володимир Зеленський оголосив догану двом заступникам керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку і Сергію Трофімову.

Джерело: указ президента від 17 вересня, коментар Тимошенка 112 каналу

Дослівно: "За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:

Трофімову Сергію Володимировичу – першому заступнику керівника Офісу президента України;

Тимошенку Кирилу Владленовичу – заступнику керівника Офісу президента України".

Деталі: Як саме "не впорались" зі службовими обов’язками заступники керівника ОПУ Андрія Богдана, в документі не вказано. На запитання "Української правди", за що йому президент виписав догану, заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко ухилився від прямої відповіді, і сказав: "Хто більше працює – той більше доган отримує". Пізніше в коментарі телеканалу "112 Україна" Тимошенко уточнив, що догана пов'язана з організацією поїздки.

Пряма мова: "Були моменти, які були не зовсім чітко організовані… Були моменти, коли місцева влада не дуже вірно себе поводила. Саме з організації, попереджень щодо деяких моментів організації... але ж відповідальність несе Офіс президента, бо це поїздка президента. Тому і є догана".

Що передувало: Під час робочої поїдки до Дніпра 14 вересня Зеленський оглянув відремонтований міст. Президент зазначив, що бачить певні "розбірки" між мером міста, Службою безпеки, науковцями. Зеленський пообіцяв відрядити в місто комісію – оцінити рівень робіт.

Нагадаємо:

Будівництво Центрального, або, як його ще називають, Нового мосту у Дніпрі стало приводом для парі між президентом Зеленським та мером Борисом Філатовим, яке вони уклали всередині липня. Тоді Зеленський сказав: якщо реконструкцію мосту не завершать за два місяці, до 14 вересня, Філатов піде у відставку. Мер Дніпра ці наміри підтвердив.

Міст було відкрито достроково – за тиждень до обумовленого терміну. Але через декілька днів після відкриття за з'ясування обставин реконструкції об'єкту взялася прокуратура Дніпропетровщини.

Силовики перевіряють факти можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту.

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