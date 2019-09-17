Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского не могут определиться с послом в США

Вторник, 17 сентября 2019, 15:28
У Зеленского не могут определиться с послом в США

В Офисе президента до сих пор не согласована кандидатура посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом "Украинской правде" стало известно от собеседников в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

"В начале была кандидатура Олега Шамшура, посла Украины во Франции, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили", - рассказывает собеседник УП в МИД.

По данным УП, среди претендентов на должность - нынешний руководитель СНБО Александр Данилюк, который одним из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.

"Его хотят отправить в США, так как возникли некоторые недоразумения с членами команды Зеленского. Думаю, в США он будет более полезным", - говорит сотрудник ОП.

Сам секретарь СНБО на вопрос УП о возможности его перехода на дипломатическую службу послом в США ответил: "Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю".

Ранее в команде Зеленского УП рассказывали о конфликте, который возник между Данилюком и главой Офиса президента Андреем Богданом.

Напоминаем:

  • 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
  • С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.
  • Он был  уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.
  • Сам министр заявлял, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Александр ДанилюкСШАдипломатические отношенияБогдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
Все новости...
Реклама: