У Зеленского не могут определиться с послом в США

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Вторник, 17 сентября 2019, 15:28

В Офисе президента до сих пор не согласована кандидатура посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом "Украинской правде" стало известно от собеседников в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

"В начале была кандидатура Олега Шамшура, посла Украины во Франции, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили", - рассказывает собеседник УП в МИД.

По данным УП, среди претендентов на должность - нынешний руководитель СНБО Александр Данилюк, который одним из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.

"Его хотят отправить в США, так как возникли некоторые недоразумения с членами команды Зеленского. Думаю, в США он будет более полезным", - говорит сотрудник ОП.

Сам секретарь СНБО на вопрос УП о возможности его перехода на дипломатическую службу послом в США ответил: "Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю".

Ранее в команде Зеленского УП рассказывали о конфликте, который возник между Данилюком и главой Офиса президента Андреем Богданом.

Напоминаем:

  • 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
  • С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.
  • Он был  уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.
  • Сам министр заявлял, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

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Темы: Данилюк США дипломатические отношения Богдан


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