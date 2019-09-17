У Зеленского не могут определиться с послом в США
В Офисе президента до сих пор не согласована кандидатура посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
Об этом "Украинской правде" стало известно от собеседников в окружении президента Украины Владимира Зеленского.
"В начале была кандидатура Олега Шамшура, посла Украины во Франции, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили", - рассказывает собеседник УП в МИД.
По данным УП, среди претендентов на должность - нынешний руководитель СНБО Александр Данилюк, который одним из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.
"Его хотят отправить в США, так как возникли некоторые недоразумения с членами команды Зеленского. Думаю, в США он будет более полезным", - говорит сотрудник ОП.
Сам секретарь СНБО на вопрос УП о возможности его перехода на дипломатическую службу послом в США ответил: "Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю".
Ранее в команде Зеленского УП рассказывали о конфликте, который возник между Данилюком и главой Офиса президента Андреем Богданом.
Напоминаем:
- 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.
- Он был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.
- Сам министр заявлял, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.