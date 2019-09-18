Пристайко пояснив, чому Аваков залишився на посаді
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко говорить, що президент Володимир Зеленський залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ завдяки його компетентності під час проведення успішної реформи поліції.
Джерело: інтерв'ю Пристайка німецькій газеті "Die Welt" на сайті посольства України в Німеччині
Дослівно: "Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду.", - відповів Пристайко на запитання журналіста з приводу рішення залишити на службі очільника МВС, зважаючи на підозри у зв’язках з олігархами і праворадикалами.
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Нагадаємо:
- 29 серпня Верховна Рада призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Серед них залишились міністри попереднього уряду: Арсен Аваков і Оксана Маркарова.
- Пізніше новий прем’єр Олексій Гончарук сказав, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших, однак очільнику МВС "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.
- Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із лютого 2014 року, хоча деякі представники громадськості не раз вимагали його звільнення.