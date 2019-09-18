В ООС готуються до повного відведення військ – командувач

Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ.

Джерело: прес-служба Операції об’єднаних сил

Пряма мова Кравченка: "На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави.

Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку".

Деталі: Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.

Він додав, що в Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги.

Крім того планується запустити додатковий автобус, щоб полегшити перетин лінії зіткнення.

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