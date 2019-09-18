В ООС готуються до повного відведення військ – командувач
Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ.
Джерело: прес-служба Операції об’єднаних сил
Пряма мова Кравченка: "На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави.
Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку".
Деталі: Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.
Він додав, що в Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги.
Крім того планується запустити додатковий автобус, щоб полегшити перетин лінії зіткнення.
Нагадаємо:
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 13 вересня Зеленський сказав, що очікує на розведення сил у Петровському й Золотому в найближчі тижні і на зустріч із лідерами Росії, Франції та Німеччини до кінця вересня.
- 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма заявив, що на наступному засіданні ТКГ 18 вересня буде ухвалено рішення про остаточне відведення сил у Петровському й Золотому Луганської області і що є перспектива подальшого відведення.
- Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією, триває з весни 2014 року. Для його врегулювання створено Тристоронню контактну групу, яка працює у Мінську (Білорусь).
- 21 вересня 2016 року у Мінську підписали рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Золотому, у Петровському та в Станиці Луганській. Це було доповненням до протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року та комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12 лютого 2015 року.
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