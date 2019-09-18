В ООС готовятся к полному отводу войск – командующий

Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Прямая речь Кравченко: "На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства.

Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".

Детали: Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

Он добавил, что в Станице Луганской сейчас идут подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. Уже подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.

Кроме того, планируется запустить дополнительный автобус, чтобы облегчить пересечение линии разграничения.

Напомним: