В ООС готовятся к полному отводу войск – командующий
Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск.
Источник: пресс-служба Операции объединенных сил
Прямая речь Кравченко: "На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства.
Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".
Детали: Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.
Он добавил, что в Станице Луганской сейчас идут подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. Уже подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.
Кроме того, планируется запустить дополнительный автобус, чтобы облегчить пересечение линии разграничения.
Напомним:
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.
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