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В ООС готовятся к полному отводу войск – командующий

Среда, 18 сентября 2019, 10:46
В ООС готовятся к полному отводу войск – командующий

Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Прямая речь Кравченко: "На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства.

Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны".

Детали: Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

Он добавил, что в Станице Луганской сейчас идут подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. Уже подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.

Кроме того, планируется запустить дополнительный автобус, чтобы облегчить пересечение линии разграничения.

Напомним: 

  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 13 сентября Зеленский сказал, что ожидает разведения сил в Петровском и Золотом в ближайшие недели и на встречу с лидерами России, Франции и Германии до конца сентября.
  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом Луганской области и перспектива дальнейшего отвода.
  • Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
  • 21 сентября 2016 года в Минске подписали рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, в Петровском и в Станице Луганской. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеУкраинаВооруженные силыДонбасс
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