Звільненим морякам не забороняли в'їжджати в Росію – адвокат

Звільненим 7 вересня з російського полону 24-м українським морякам не забороняли в’їжджати на територію Російської Федерації.

Джерело: сторінка у Facebook адвоката Миколи Полозова

Пряма мова: "В даний час 24 українські українські моряки знаходяться в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні слідчого управління ФСБ Росії.

Ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію стосовно 24 українських військових моряків не виносилося".

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