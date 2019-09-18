Звільненим морякам не забороняли в'їжджати в Росію – адвокат

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Середа, 18 вересня 2019, 14:59

Звільненим 7 вересня з російського полону 24-м українським морякам не забороняли в’їжджати на територію Російської Федерації.

Джерело: сторінка у Facebook адвоката Миколи Полозова

Пряма мова: "В даний час 24 українські українські моряки знаходяться в статусі обвинувачуваних у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні слідчого управління ФСБ Росії.

Ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію стосовно 24 українських військових моряків не виносилося".

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав РФ відпустити моряків.
  • 7 вересня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ 24 полонені моряки повернулися в Україну. Після повернення вони перебували у військовому госпіталі в Києві.
  • Слідчі Державного бюро розслідувань допитали кількох звільнених із російського полону моряків у справі "про Керченський інцидент".

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Теми: Росія моряки полонені політв'язні


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