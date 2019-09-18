Освобожденным морякам не запрещали ездить в Россию – адвокат

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Среда, 18 сентября 2019, 14:59

Освобожденным 7 сентября из российского плена 24-м украинским морякам не запрещали въезжать на территорию Российской Федерации.

Источник: страница в Facebook адвоката Николая Полозова

Прямая речь: "В настоящее время 24 украинских украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.

Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось".

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • Пленным украинцам предъявили обвинения по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 24 моряка вернулись в Украину.
  • Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".

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Темы: Росcия моряки пленные политзаключенные


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