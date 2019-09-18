Освобожденным 7 сентября из российского плена 24-м украинским морякам не запрещали въезжать на территорию Российской Федерации.

Источник: страница в Facebook адвоката Николая Полозова

Прямая речь: "В настоящее время 24 украинских украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России.

Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось".

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