Из-за "минера" на мосту парализовало движение на центральном участке метро
Среда, 18 сентября 2019, 19:21
Из-за вооруженного мужчины, который на мосту в Киеве угрожает взрывчаткой, на красной ветке метро остановили движение от станции "Крещатик" до станции "Дарница".
Источник: Facebook столичного метрополитена
Дословно: "Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами".
Детали: Эта ситуация вызвала заторы на дорогах в центре столицы.
Предыстория:
- Вечером 18 сентября пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина грозится его взорвать.
- Позже стало известно, что правоохранители установили имя человека, также появилось видео с ним.
- Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к теракту.
- Позднее выяснилось, что взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин.
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Украинская правда