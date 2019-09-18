Из-за сообщения о минировании движение на красной ветке метро в Киеве остановлено от станции "Днепр" до станции "Лесная".

Источник: Твиттер столичного метрополитена

Дословно: "Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"".

Увага! Увага!

У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".



Рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" зупинено.

Фахівці проводять перевірку.