На участке красной ветки метро остановилось движение

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Среда, 18 сентября 2019, 16:18

Из-за сообщения о минировании движение на красной ветке метро в Киеве остановлено от станции "Днепр" до станции "Лесная".

Источник: Твиттер столичного метрополитена

Дословно: "Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"".

Детали: Отмечается, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку.

Украинская правда

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