На участке красной ветки метро остановилось движение
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Среда, 18 сентября 2019, 16:18
Из-за сообщения о минировании движение на красной ветке метро в Киеве остановлено от станции "Днепр" до станции "Лесная".
Источник: Твиттер столичного метрополитена
Дословно: "Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"".
Увага! Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) September 18, 2019
У зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".
Рух від станції "Дніпро" до станції "Лісова" зупинено.
Фахівці проводять перевірку.
Детали: Отмечается, что движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку.
Украинская правда
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