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Из-за "минера" на мосту парализовало движение на центральном участке метро

Среда, 18 сентября 2019, 19:21

Из-за вооруженного мужчины, который на мосту в Киеве угрожает взрывчаткой, на красной ветке метро остановили движение от станции "Крещатик" до станции "Дарница".

Источник: Facebook столичного метрополитена

Дословно: "Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами".

Детали: Эта ситуация вызвала заторы на дорогах в центре столицы.

 

Предыстория:

  • Вечером 18 сентября пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина грозится его взорвать.
  • Позже стало известно, что правоохранители установили имя человека, также появилось видео с ним.
  • Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к теракту.
  • Позднее выяснилось, что взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин.

Все детали читайте в хронике "Украинской правды"

Украинская правда

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Темы: метроКиевтранспорт
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