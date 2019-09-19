Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета

2842 просмотра
Четверг, 19 сентября 2019, 11:06

Городской глава Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета VIII созыва, который снова не собрал кворум для проведения очередной сессии.

Источник: заявление столичного мэра

Прямая речь: "Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все.

Поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве! И пусть теперь депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали. И почему думают, что их выберут снова!".

Детали: Кличко напомнил, что во вторник, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, договорились о проведении сессии в четверг, 19 сентября: "Все говорили о готовности собраться ради решения острых вопросов для города".

Киевский городской глава подчеркнул, что необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения – и по социальным выплатам, и по зарплатам транспортникам, и по надбавкам педагогам.

"Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего", – заявил он.

Кличко считает, что каждого депутата на его округе избиратели должны спросить, как он работал и чьи интересы ставил над интересами киевлян.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кличко Киев билеты


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Минер" на мосту Метро пьяный, его требования непонятны – Кличко 18 сентября 2019, 19:30
Зеленский нашел замену Бессмертному в ТКГ 18 сентября 2019, 15:19
Ткаченко: Правительство назначило проверку мэрии Киева 17 сентября 2019, 17:28
Все новости
Главные новости
Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета
Зеленский: Страшилки об арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю, – бред
В интересах Вакарчука и Гриценко работала "ботоферма" – СМИ
Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского
Все новости
Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

психология

Как начать экономить: 4 советы

исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів