Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета

Городской глава Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета VIII созыва, который снова не собрал кворум для проведения очередной сессии.

Источник: заявление столичного мэра

Прямая речь: "Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все.

Поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве! И пусть теперь депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали. И почему думают, что их выберут снова!".

Детали: Кличко напомнил, что во вторник, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, договорились о проведении сессии в четверг, 19 сентября: "Все говорили о готовности собраться ради решения острых вопросов для города".

Киевский городской глава подчеркнул, что необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения – и по социальным выплатам, и по зарплатам транспортникам, и по надбавкам педагогам.

"Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего", – заявил он.

Кличко считает, что каждого депутата на его округе избиратели должны спросить, как он работал и чьи интересы ставил над интересами киевлян.