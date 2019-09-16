Вибори мера Києва пропонують провести 8 грудня

Група народних депутатів фракції "Слуга народу" внесла у Верховну Раду законопроект, який призначає позачергові вибори мера Києва та депутатів міської ради на 8 грудня 2019 року.

Джерело: законопроект №2143

Текст законопроекту: "Призначити позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на неділю 8 грудня 2019 року".

Деталі: Проект закону про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" зареєстрований на сайті Верховної Ради 13 вересня.

Ініціаторами документа є 39 нардепів на чолі з головою комітету з питань місцевого самоврядування Андрієм Клочко. Серед них 36 – із фракції "Слуга народу".

Документ також описує порядок призначення і повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Так, голову КМДА призначає та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів.

Посада є не сумісною з будь-якою іншою посадою.

Очільник КМДА, зокрема,

– дає згоду на призначення та звільнення керівників держпідприємств та територіальних органів міністерств Києва;

– може брати участь у засіданнях Кабміну з правом дорадчого голосу в питаннях, що стосуються Києва;

– погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації державних установ, підприємств чи організацій Києва.

– матиме право оскаржувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Києва та районів.

– за підсумками перевірки актів на відповідність інтересам територіальної громади, може вимагати від відповідного органу чи посадової особи негайно їх усунути.

Що було раніше: Народний депутат від "Слуги народу", який мітить на пост голови КМДА, Олександр Ткаченко попросив прем'єра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка, КМДА та її структур.

Ткаченко заявив, що Київ потребує "перезавантаження". Для цього він та його колеги подали в Раду законопроект "Про столицю" і на його основі пропонують провести дострокові вибори.

Кличко слідом за Ткаченком звернувся до Державної аудиторської служби з проханням здійснити фінансовий аудиту діяльності структур Київської міської держадміністрації та комунальних підприємств за період 2015-2019 років.

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