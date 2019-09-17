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Ткаченко: Уряд призначив перевірку мерії Києва

Вівторок, 17 вересня 2019, 17:28
Ткаченко: Уряд призначив перевірку мерії Києва

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дозволив провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та владних структур столиці    

Джерело: facebook народного депутата від "Слуги народу", Олександра Ткаченка, який претендує на пост голови КМДА.

Пряма мова: "Вдячний прем'єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку ініціативи проведення аудиту діяльності київської влади. 48 годин вистачило новому очільнику Кабміну, щоб призначити перевірку, яку попередня влада відкладала 5 років".

Деталі: За словами Ткаченка перевірка усіх структур розпочнеться наступного тижня і триватиме до 8 жовтня.

Що було раніше: Ткаченко звернувся з депутатським запитом до прем'єра Гончарука з проханням провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка.

На думку нардепа, Київ потребує "перезавантаження", тому він разом з колегами пропонує новий закон "Про столицю" і дострокові вибори міського голови та Київради на його основі.

Нагадаємо:

  • У партії "Слуга народу" мають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації. Це – Ткаченко і бізнесмен Андрій Холодов.
  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка. Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоТкаченкоКМДАГончарук
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