У "Слузі народу" відреагували на прохання Кличка про вибори

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує міському голові Києва Віталію Кличку написати офіційне прохання провести дострокові вибори до Київської ради.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з кулуарів парламенту

Пряма мова: "Усні новини з сайтів, на жаль, для нас не є підставою, щоб про це навіть говорити в комітеті. Чекаємо офіційне звернення.

Якщо воно буде процедурно правильно подано до Верховної Ради, далі воно надійде в комітет. Ми будемо в комітеті визначатися".

Деталі: Корнієнко уточнив, що наступне засідання комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який є головним в цьому питанні, відбудеться 1 жовтня.

"Якщо він встигне до цього подати (подання – ред.), можливо, включимо до порядку денного комітету, можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення", – заявив Корнієнко.

Цьому передувало: 19 вересня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив заяву, в якій закликав парламент провести дострокові вибори до Київради після того, як столичні депутати знову не забезпечили кворум для проведення засідання.

13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2143 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який, зокрема, передбачає проведення позачергових виборів київського міського голови й депутатів Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Цей документ включено до порядку денного сесії парламенту.

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