Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает мэру Киева Виталию Кличко написать официальную просьбу провести досрочные выборы в Киевский совет.

Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров парламента

Прямая речь: "Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждём официальное обращение.

Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться".

Детали: Корниенко уточнил, что следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, состоится 1 октября.



"Если он успеет до этого подать (представление – ред.), возможно, включим в повестку дня комитета, возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", – заявил Корниенко.



Этому предшествовало: 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обнародовал заявление, в котором призвал парламент провести досрочные выборы в Киевсовет после того, как столичные депутаты вновь не обеспечили кворум для проведения заседания.

13 сентября депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.

Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.

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