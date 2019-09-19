В "Слуге народа" отреагировали на просьбу Кличко о выборах
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает мэру Киева Виталию Кличко написать официальную просьбу провести досрочные выборы в Киевский совет.
Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров парламента
Прямая речь: "Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждём официальное обращение.
Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться".
Детали: Корниенко уточнил, что следующее заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, который является главным в этом вопросе, состоится 1 октября.
"Если он успеет до этого подать (представление – ред.), возможно, включим в повестку дня комитета, возможно, не включим. У нас есть 90 дней на принятие этого решения", – заявил Корниенко.
Этому предшествовало: 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обнародовал заявление, в котором призвал парламент провести досрочные выборы в Киевсовет после того, как столичные депутаты вновь не обеспечили кворум для проведения заседания.
13 сентября депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.
Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.
Предыстория:
- Команда президента Владимира Зеленского пытается снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации: Кабинет министров уже согласовал его увольнение. Но выборная должность городского главы сохранилась бы за Кличко.
- Премьер-министр Алексей Гончарук разрешил аудит деятельности Виталия Кличко и властных структур Киева. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого называли претендентом на пост главы КГГА, проверка начнется после 22 сентября и продлится до 8 октября.
- Выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 года состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.
- Виталий Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года: выборы проходили в два тура – в октябре и в ноябре. Тогда проходили местные выборы по всей стране.
- Следующие местные выборы в Киеве должны были бы состояться 25 октября 2020 года.
- Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов и их глав. Их назначает Верховная Рада.
- Полномочия совета можно прекратить досрочно: если совет принял незаконные решения и игнорирует требования исправить это; если сессии не проводятся без уважительных причин или совет не выполняет свои функции; в случаях, предусмотренных законами "О военно-гражданских администрациях" и "О правовом режиме военного положения".