У "Слузі народу" підтримали ініціативу Кличка про вибори, але з доповненням

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко підтримує ініціативу Віталія Кличка провести дострокові вибори Київради, але тільки якщо одночасно будуть вибирати і мера.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Ткаченко журналістам у четвер в Києві

Пряма мова: "Якщо йдеться про дострокові вибори, я - за. Але за дострокові вибори одночасно і мера, і Київради на базі того закону про столицю, який зараз вноситься до порядку денного на обговорення.

По-перше, щодо призову Кличка - його повинна розглядати Верховна Рада, і запит повинен надійти. По-друге, я трохи здивований, чому у цьому списку немає самого мера. Тому що той факт, що Київська рада не може зібратися протягом більш ніж 100 днів, свідчить про те, що існує недовіра не тільки з боку значної частини киян, а й з боку депутатів Київради".

Деталі: Ткаченко зазначив, що проведення дострокових виборів в Києві залежатиме від результатів обговорення законопроекту про столицю.

Цьому передувало: 19 вересня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив заяву, в якій закликав парламент провести дострокові вибори до Київради після того, як столичні депутати знову не забезпечили кворум для проведення засідання.

13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2143 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який, зокрема, передбачає проведення позачергових виборів київського міського голови й депутатів Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Цей документ включено до порядку денного сесії парламенту.

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