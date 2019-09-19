У "Слузі народу" підтримали ініціативу Кличка про вибори, але з доповненням
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко підтримує ініціативу Віталія Кличка провести дострокові вибори Київради, але тільки якщо одночасно будуть вибирати і мера.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Ткаченко журналістам у четвер в Києві
Пряма мова: "Якщо йдеться про дострокові вибори, я - за. Але за дострокові вибори одночасно і мера, і Київради на базі того закону про столицю, який зараз вноситься до порядку денного на обговорення.
По-перше, щодо призову Кличка - його повинна розглядати Верховна Рада, і запит повинен надійти. По-друге, я трохи здивований, чому у цьому списку немає самого мера. Тому що той факт, що Київська рада не може зібратися протягом більш ніж 100 днів, свідчить про те, що існує недовіра не тільки з боку значної частини киян, а й з боку депутатів Київради".
Деталі: Ткаченко зазначив, що проведення дострокових виборів в Києві залежатиме від результатів обговорення законопроекту про столицю.
Цьому передувало: 19 вересня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив заяву, в якій закликав парламент провести дострокові вибори до Київради після того, як столичні депутати знову не забезпечили кворум для проведення засідання.
13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2143 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який, зокрема, передбачає проведення позачергових виборів київського міського голови й депутатів Київської міської ради 8 грудня 2019 року.
Цей документ включено до порядку денного сесії парламенту.
Передісторія:
- Команда президента Володимира Зеленського намагається зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації: Кабінет міністрів уже погодив його звільнення. Але виборна посада міського голови збереглася б за Кличком.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дозволив аудит діяльності Віталія Кличка та владних структур Києва. За словами депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, якого називали претендентом на посаду голови КМДА, перевірка почнеться після 22 вересня і триватиме до 8 жовтня.
- Вибори київського міського голови та депутатів Київради 25 травня 2014 року відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України.
- Віталій Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року вибори проходили у два тури – в жовтні й у листопаді. Тоді проходили місцеві вибори по всій країні.
- Наступні місцеві вибори в Києві мали б відбутися 25 жовтня 2020 року.
- Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад і голів. Їх призначає Верховна Рада.
- Повноваження ради можна припинити достроково: якщо рада прийняла незаконні рішення і ігнорує вимоги виправити це; якщо сесії не проводяться без поважних причин або рада не виконує свої функції; у випадках, передбачених законами "Про військово-цивільні адміністрації" і "Про правовий режим воєнного стану".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua