В "Слуге народа" поддержали инициативу Кличко о выборах, но с дополнением

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Четверг, 19 сентября 2019, 18:21

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко поддерживает инициативу Виталия Кличко провести досрочные выборы Киевсовета, но только если одновременно будут выбирать и мэра.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Ткаченко журналистам в четверг в Киеве

Прямая речь: "Если речь идет о досрочных выборах, я – за. Но за досрочные выборы одновременно и мэра, и Киевского совета на базе того закона о столице, который сейчас вносится в повестку дня на обсуждение.

Во-первых, касательно призыва Кличко - его должна рассматривать Верховная Рада, и запрос должен поступить. Во-вторых, я немного удивлен, почему в этом списке нет самого мэра. Потому что тот факт, что Киевский совет не может собраться в течение более чем 100 дней, свидетельствует о том, что существует недоверие не только со стороны значительной части киевлян, но и со стороны депутатов Киевсовета".

Детали: Ткаченко отметил, что проведение досрочных выборов в Киеве будет зависеть от результатов обсуждения законопроекта о столице.

Этому предшествовало: 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обнародовал заявление, в котором призвал парламент провести досрочные выборы в Киевсовет после того, как столичные депутаты вновь не обеспечили кворум для проведения заседания.

13 сентября депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.

Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.

Предыстория:

  • Команда президента Владимира Зеленского пытается снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации: Кабинет министров уже согласовал его увольнение. Но выборная должность городского главы сохранилась бы за Кличко.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук разрешил аудит деятельности Виталия Кличко и властных структур Киева. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого называли претендентом на пост главы КГГА, проверка начнется после 22 сентября и продлится до 8 октября.
  • Выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 года состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.
  • Виталий Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года: выборы проходили в два тура – в октябре и в ноябре. Тогда проходили местные выборы по всей стране.
  • Следующие местные выборы в Киеве должны были бы состояться 25 октября 2020 года.
  • Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов и их глав. Их назначает Верховная Рада.
  • Полномочия совета можно прекратить досрочно: если совет принял незаконные решения и игнорирует требования исправить это; если сессии не проводятся без уважительных причин или совет не выполняет свои функции; в случаях, предусмотренных законами "О военно-гражданских администрациях" и "О правовом режиме военного положения".

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Темы: Кличко виборы Слуга народа Ткаченко Киев


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