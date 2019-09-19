В "Слуге народа" поддержали инициативу Кличко о выборах, но с дополнением

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко поддерживает инициативу Виталия Кличко провести досрочные выборы Киевсовета, но только если одновременно будут выбирать и мэра.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Ткаченко журналистам в четверг в Киеве

Прямая речь: "Если речь идет о досрочных выборах, я – за. Но за досрочные выборы одновременно и мэра, и Киевского совета на базе того закона о столице, который сейчас вносится в повестку дня на обсуждение.

Во-первых, касательно призыва Кличко - его должна рассматривать Верховная Рада, и запрос должен поступить. Во-вторых, я немного удивлен, почему в этом списке нет самого мэра. Потому что тот факт, что Киевский совет не может собраться в течение более чем 100 дней, свидетельствует о том, что существует недоверие не только со стороны значительной части киевлян, но и со стороны депутатов Киевсовета".

Детали: Ткаченко отметил, что проведение досрочных выборов в Киеве будет зависеть от результатов обсуждения законопроекта о столице.

Этому предшествовало: 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обнародовал заявление, в котором призвал парламент провести досрочные выборы в Киевсовет после того, как столичные депутаты вновь не обеспечили кворум для проведения заседания.

13 сентября депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.

Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.

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