Помпео заявив про важливу інформацію щодо атаки на саудівські нафтові об'єкти

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після серії зустрічей з лідерами Саудівської Аравії і ОАЕ отримав певну "важливу інформацію" для президента Дональда Трампа, пов’язану з нещодавніми ударами по саудівських нафтових об'єктах.

Джерело: Голос Америки.

Деталі: За словами головного американського дипломата, існує "колосальний консенсус" з приводу того, що відповідальність за атаки несе Іран. При цьому Помпео не дав зрозуміти, якою може бути відповідь США.

Виступаючи після зустрічі з наслідним принцом ОАЕ Шейхом Мухаммедом бін Зайдом, Помпео заявив, що США хотіли б мирного вирішення ситуації.

Пряма мова Помпео: "Ми як і раніше намагаємося вибудувати коаліцію в дипломатичних рамках. У той час, як міністр закордонних справ Ірану загрожує повномасштабною війною і загрожує битися до останнього американця, ми намагаємося сформувати коаліцію, націлену на досягнення миру.

Ми б хотіли мирного вирішення. Я сподіваюся, що Ісламська Республіка Іран має такий самий погляд на ситуацію".

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