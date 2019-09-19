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Помпео заявив про важливу інформацію щодо атаки на саудівські нафтові об'єкти

Четвер, 19 вересня 2019, 23:32

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після серії зустрічей з лідерами Саудівської Аравії і ОАЕ отримав певну "важливу інформацію" для президента Дональда Трампа, пов’язану з нещодавніми ударами по саудівських нафтових об'єктах.

Джерело: Голос Америки.

Деталі: За словами головного американського дипломата, існує "колосальний консенсус" з приводу того, що відповідальність за атаки несе Іран. При цьому Помпео не дав зрозуміти, якою може бути відповідь США.

Виступаючи після зустрічі з наслідним принцом ОАЕ Шейхом Мухаммедом бін Зайдом, Помпео заявив, що США хотіли б мирного вирішення ситуації.

Пряма мова Помпео: "Ми як і раніше намагаємося вибудувати коаліцію в дипломатичних рамках. У той час, як міністр закордонних справ Ірану загрожує повномасштабною війною і загрожує битися до останнього американця, ми намагаємося сформувати коаліцію, націлену на досягнення миру.

Ми б хотіли мирного вирішення. Я сподіваюся, що Ісламська Республіка Іран має такий самий погляд на ситуацію".

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
  • Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.
  • Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".
  • Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки проти нафтових підприємств Саудівської Аравії.

Теми: СШАІранСаудівська Аравіянафта
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