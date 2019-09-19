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Помпео заявил о важной информацию об атаке на саудовские нефтяные объекты

Четверг, 19 сентября 2019, 23:32

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после серии встреч с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ получил определенную "важную информацию" для президента Дональда Трампа, связанную с недавними ударами по саудовским нефтяным объектам.

Источник: Голос Америки.

Детали: По словам главного американского дипломата, существует "колоссальный консенсус" по поводу того, что ответственность за атаки несет Иран. При этом Помпео не дал понять, какой может быть ответ США.

Выступая после встречи с наследным принцем ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Зайдом, Помпео заявил, что США хотели бы мирного разрешения ситуации.

Прямая речь Помпео: "Мы по-прежнему пытаемся выстроить коалицию в дипломатических рамках. В то время, как министр иностранных дел Ирана грозит полномасштабной войной и грозит сражаться до последнего американца, мы стараемся сформировать коалицию, нацеленную на достижение мира.

Мы бы хотели мирного решения. Я надеюсь, что Исламская Республика Иран имеет такой же взгляд на ситуацию ".

Напомним:

  • В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  
  • В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
  • Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 
  • Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".
  • Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки против нефтяных компаний Саудовской Аравии.

Темы: СШАИранСаудовская Аравиянефть
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