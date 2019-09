Адвокат Трампа випадково визнав, що просив Україну почати розслідування щодо Байдена

Персональний адвокат президента США Руді Джуліані під час інтерв’ю телеканалу CNN випадково визнав, що намагався тиснути на представників української влади, щоб ті почали розслідування щодо родини Джо Байдена.

Джерело: Twitter ведучого CNN Кріса Куомо, Media ITE.

Пряма мова Куомо: "Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена?" Руді Джуліані: "Звичайно, так". Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українським чиновником про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом генпрокурора, який вів розслідування відносно сина Байдена".

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO