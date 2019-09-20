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Адвокат Трампа випадково визнав, що просив Україну почати розслідування щодо Байдена

П'ятниця, 20 вересня 2019, 10:21

Персональний адвокат президента США Руді Джуліані під час інтерв’ю телеканалу CNN випадково визнав, що намагався тиснути на представників української влади, щоб ті почали розслідування щодо родини Джо Байдена.

Джерело: Twitter ведучого CNN Кріса Куомо, Media ITE.

Пряма мова Куомо: "Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена?" Руді Джуліані: "Звичайно, так". Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українським чиновником про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом генпрокурора, який вів розслідування відносно сина Байдена".

Деталі: Куомо також прикріпив відео зізнання Джуліані.

Як відзначає Media ITE, Куомо просив Джуліані прокоментувати історію зі скаргою співробітника американської розвідки до Комітету Конгресу США з питань нагляду, але Джуліані спробував відволікти його увагу від цієї теми.

"Я радий, що я  тут сьогодні ввечері, тому що те, що ви сказали, є абсолютно помилковим", - сказав адвокат Трампа, потім швидко згадав 2016 рік і однозначно заявив, що Джо Байден "підкупив президента України, щоб звільнити прокурора, який розслідував справу щодо його сина".

Після кількахвилинної перепалки Куомо спитав Джуліані, чи просив той Україну провести розслідування відносно Джо Байдена.

"Ні, насправді я цього не робив. Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні українців у вибори 2016 року на користь Хілларі Клінтон", - сказав Джуліані.

Куомо знову спитав: "Ви ніколи нічого не питали про Хантера Байдена? Ви ніколи нічого не просили щодо Джо Байдена у прокурора?".

"Єдине, що я попросив – це зрозуміти, як той, хто був призначений, закрив справу проти Antac", - відповів Джуліані.

"Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена", - зазначив Куомо.

"Звичайно, так", - сказав Джуліані.

Що було раніше: Юрист Джордж Конвей пропонував застосувати процедуру імпічменту Дональда Трампа, у разі підтвердження інформації про спроби президента США тиснути на Україну через розслідування проти родини політика Джо Байдена.

Передісторія: 

  • Наприкінці серпня видання "The New York Times" випустило матеріал про зустрічі адвоката президента США Рудольфа Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком. Йшлося, зокрема, про розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
  • Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні через присутність у раді директорів компанії "Burisma Holdings".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампУкраїна
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