Адвокат Трампа випадково визнав, що просив Україну почати розслідування щодо Байдена

Персональний адвокат президента США Руді Джуліані під час інтерв’ю телеканалу CNN випадково визнав, що намагався тиснути на представників української влади, щоб ті почали розслідування щодо родини Джо Байдена.

Джерело: Twitter ведучого CNN Кріса Куомо, Media ITE.

Пряма мова Куомо: "Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена?" Руді Джуліані: "Звичайно, так". Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українським чиновником про можливу роль Джо Байдена у звільненні урядом генпрокурора, який вів розслідування відносно сина Байдена".

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) September 20, 2019

Деталі: Куомо також прикріпив відео зізнання Джуліані.

Як відзначає Media ITE, Куомо просив Джуліані прокоментувати історію зі скаргою співробітника американської розвідки до Комітету Конгресу США з питань нагляду, але Джуліані спробував відволікти його увагу від цієї теми.

"Я радий, що я тут сьогодні ввечері, тому що те, що ви сказали, є абсолютно помилковим", - сказав адвокат Трампа, потім швидко згадав 2016 рік і однозначно заявив, що Джо Байден "підкупив президента України, щоб звільнити прокурора, який розслідував справу щодо його сина".

Після кількахвилинної перепалки Куомо спитав Джуліані, чи просив той Україну провести розслідування відносно Джо Байдена.

"Ні, насправді я цього не робив. Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні українців у вибори 2016 року на користь Хілларі Клінтон", - сказав Джуліані.

Куомо знову спитав: "Ви ніколи нічого не питали про Хантера Байдена? Ви ніколи нічого не просили щодо Джо Байдена у прокурора?".

"Єдине, що я попросив – це зрозуміти, як той, хто був призначений, закрив справу проти Antac", - відповів Джуліані.

"Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена", - зазначив Куомо.

"Звичайно, так", - сказав Джуліані.

Що було раніше: Юрист Джордж Конвей пропонував застосувати процедуру імпічменту Дональда Трампа, у разі підтвердження інформації про спроби президента США тиснути на Україну через розслідування проти родини політика Джо Байдена.

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