Адвокат Трампа случайно признал, что просил Украину начать расследование относительно Байдена

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Пятница, 20 сентября 2019, 10:21

Персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.

Источник: Twitter ведущего CNN Криса Куомо, Media ITE.

Прямая речь Куомо: "Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?" Руди Джулиани: "Конечно, да". Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским чиновником о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством генпрокурора, который вел расследование в отношении сына Байдена".

Детали: Куомо также прикрепил видео признания Джулиани.

Как отмечает Media ITE, Куомо просил Джулиани прокомментировать историю с жалобой сотрудника американской разведки в Комитет Конгресса США по вопросам надзора, но Джулиани попытался отвлечь его внимание от этой темы.

"Я рад, что я здесь сегодня вечером, потому что то, что вы сказали, абсолютно ошибочно", - сказал адвокат Трампа, потом быстро вспомнил 2016 год и однозначно заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына".

После небольшой перепалки Куомо спросил Джулиани, просил ли тот Украину провести расследование в отношении Джо Байдена.

"Нет, на самом деле я этого не делал. Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон", - сказал Джулиани.

Куомо снова спросил: "Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора?".

"Единственное, что я попросил – это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac", - ответил Джулиани.

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?", - отметил Куомо.

"Конечно, да", - сказал Джулиани. 

Что было раньше: Юрист Джордж Конвей предлагал применить процедуру импичмента Дональда Трампа, в случае подтверждения информации о попытках президента США давить на Украину из-за расследования против семьи политика Джо Байдена. 

Предыстория:

  • В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

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Темы: США Трамп Украина


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