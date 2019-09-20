Адвокат Трампа случайно признал, что просил Украину начать расследование относительно Байдена
Персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.
Источник: Twitter ведущего CNN Криса Куомо, Media ITE.
Прямая речь Куомо: "Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?" Руди Джулиани: "Конечно, да". Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским чиновником о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством генпрокурора, который вел расследование в отношении сына Байдена".
.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) September 20, 2019
President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO
Детали: Куомо также прикрепил видео признания Джулиани.
Как отмечает Media ITE, Куомо просил Джулиани прокомментировать историю с жалобой сотрудника американской разведки в Комитет Конгресса США по вопросам надзора, но Джулиани попытался отвлечь его внимание от этой темы.
"Я рад, что я здесь сегодня вечером, потому что то, что вы сказали, абсолютно ошибочно", - сказал адвокат Трампа, потом быстро вспомнил 2016 год и однозначно заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына".
После небольшой перепалки Куомо спросил Джулиани, просил ли тот Украину провести расследование в отношении Джо Байдена.
"Нет, на самом деле я этого не делал. Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон", - сказал Джулиани.
Куомо снова спросил: "Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора?".
"Единственное, что я попросил – это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac", - ответил Джулиани.
"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?", - отметил Куомо.
"Конечно, да", - сказал Джулиани.
Что было раньше: Юрист Джордж Конвей предлагал применить процедуру импичмента Дональда Трампа, в случае подтверждения информации о попытках президента США давить на Украину из-за расследования против семьи политика Джо Байдена.
Предыстория:
- В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
- Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".
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