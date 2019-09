Адвокат Трампа случайно признал, что просил Украину начать расследование относительно Байдена

Персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.

Источник: Twitter ведущего CNN Криса Куомо, Media ITE.

Прямая речь Куомо: "Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?" Руди Джулиани: "Конечно, да". Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским чиновником о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством генпрокурора, который вел расследование в отношении сына Байдена".

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO