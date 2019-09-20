Білий дім блокує перевірку інформації про тиск Трампа на Україну – ЗМІ

Білий дім гальмує перевірку скарги про нібито тиск Трампа на Україну – ЗМІ
Адміністрація президента США Дональда Трампа та Департамент юстиції заважають Конгрессу отримати всю інформацію від розвідки про ймовірний тиск лідера США на свого українського колегу Володимира Зеленського.
Джерело: CNN з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, Reuters
Деталі: 9 вересня генеральний інспектор розвідки повідомив, що отримав скаргу, яка є терміновою та заслуговує на довіру, і має бути передана у Конгрес.
Водночас, 13 вересня розвідка направила до Конгресу лист, в якому пояснила, що скарга не є терміновою та не підлягає розголошенню.
Такого висновку виконуючий обов'язки директора Національної розвідки дійшов після консультацій з Департаментом юстиції.
За даними CNN участь в обговореннях також брали представники Білого дому.
Після цього, за словами членів Конгресу, генеральний інспектор розвідки не зміг розповісти потрібну інформацію під час слухань у парламенті.
Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Адам Шифф сказав журналістам, що парламентарі не можуть отримати відповідь на запитання, чи брав Білий дім участь у консультаціях щодо скарги на Трампа.
Що було раніше: 19 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США заслухав генерального інспектора розвідувального співтовариства з приводу скарги на розмову Трампа із Зеленським.
Слухання відбулися у закритому режимі, а генеральний інспектор ухилявся від відповідей.
Передісторія:
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- Джозеф Байден є одним із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії. Він ще у 2015 році запевняв, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні через присутність у раді директорів компанії "Burisma Holdings".
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