Белый дом блокирует проверку информации о давлении Трампа на Украину – СМИ

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Пятница, 20 сентября 2019, 12:58

Администрация президента США Дональда Трампа и Департамент юстиции мешают Конгрессу получить всю информацию от разведки о возможном давление лидера США на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: CNN со ссылкой на трех осведомленных собеседников, Reuters

Детали: 9 сентября генеральный инспектор разведки сообщил, что получил жалобу, которая является срочной и заслуживает доверия, и должна быть передана в Конгресс.

В то же время 13 сентября разведка направила в Конгресс письмо, в котором объяснила, что жалоба не является срочной и не подлежит разглашению.

К такому выводу исполняющий обязанности директора Национальной разведки пришел после консультаций с Департаментом юстиции.

По данным CNN участие в обсуждениях также принимали представители Белого дома.

После этого, по словам членов Конгресса, генеральный инспектор разведки не смог рассказать нужную информацию во время слушаний в парламенте.

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шифф сказал журналистам, чтопарламентарии не могут получить ответ на вопросы, принимал ли Белый дом участие в консультациях по жалобе на Трампа.

Что было раньше: 19 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества по поводу жалобы на разговор Трампа с Зеленским.

Слушания состоялись в закрытом режиме, а генеральный инспектор уклонялся от ответов.

Предыстория:

  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский США


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