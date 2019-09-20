Белый дом блокирует проверку информации о давлении Трампа на Украину – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа и Департамент юстиции мешают Конгрессу получить всю информацию от разведки о возможном давление лидера США на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Источник: CNN со ссылкой на трех осведомленных собеседников, Reuters

Детали: 9 сентября генеральный инспектор разведки сообщил, что получил жалобу, которая является срочной и заслуживает доверия, и должна быть передана в Конгресс.

В то же время 13 сентября разведка направила в Конгресс письмо, в котором объяснила, что жалоба не является срочной и не подлежит разглашению.

К такому выводу исполняющий обязанности директора Национальной разведки пришел после консультаций с Департаментом юстиции.

По данным CNN участие в обсуждениях также принимали представители Белого дома.

После этого, по словам членов Конгресса, генеральный инспектор разведки не смог рассказать нужную информацию во время слушаний в парламенте.

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шифф сказал журналистам, чтопарламентарии не могут получить ответ на вопросы, принимал ли Белый дом участие в консультациях по жалобе на Трампа.

Что было раньше: 19 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США заслушал генерального инспектора разведывательного сообщества по поводу жалобы на разговор Трампа с Зеленским.

Слушания состоялись в закрытом режиме, а генеральный инспектор уклонялся от ответов.

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