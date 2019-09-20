Через промашку "слуг народу" Богдан кричав, а Зеленський розбирався  

Після провалу голосування за закон щодо спрощення обшуків депутатів та стеження за ними на Банковій вирували емоції – найбільш розлюченим був керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Джерело: високопоставлений співрозмовник "Української правди" в оточенні президента з приводу законопроекту №1009

Пряма мова: "Андрій кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за розводняк!?" А от Володі треба віддати належне, він втихомирив Андрія і спокійно почав розбиратися. Вова запитував у Разумкова, чому депутати не голосували, в чому проблеми і так далі!".

Деталі: Конфлікт закінчився у п’ятницю зранку, коли голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів більше його не підставляти й заздалегідь попереджати, які закони їх турбують, аби не ганьбитися.

Чому це важливо: Це вже не перший випадок, коли монобільшість дала збій.

Знати більше: Слуги (не)народу. Як Офіс президента намагається контролювати свою ЗЕ!фракцію

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