Через промашку "слуг народу" Богдан кричав, а Зеленський розбирався
Після провалу голосування за закон щодо спрощення обшуків депутатів та стеження за ними на Банковій вирували емоції – найбільш розлюченим був керівник Офісу президента Андрій Богдан.
Джерело: високопоставлений співрозмовник "Української правди" в оточенні президента з приводу законопроекту №1009
Пряма мова: "Андрій кричав: "Нафіг їх всіх розпустити! Що це за розводняк!?" А от Володі треба віддати належне, він втихомирив Андрія і спокійно почав розбиратися. Вова запитував у Разумкова, чому депутати не голосували, в чому проблеми і так далі!".
Деталі: Конфлікт закінчився у п’ятницю зранку, коли голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив депутатів більше його не підставляти й заздалегідь попереджати, які закони їх турбують, аби не ганьбитися.
Чому це важливо: Це вже не перший випадок, коли монобільшість дала збій.
Знати більше: Слуги (не)народу. Як Офіс президента намагається контролювати свою ЗЕ!фракцію
Передісторія:
- 19 вересня Верховна Рада провалила голосування за президентський законопроект №1009. Законопроект вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу та низку законів, зокрема:
- вилучає норму, яка забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції;
- надає НАБУ та ДБР права самостійно знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій;
- вилучає зміни до КПК від 2017 року про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру;
- дозволяє слідчому судді не визначати розмір застави при взятті під варту підозрюваних у тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинах;
- встановлює, що судовий розгляд починається з оголошення прокурором лише короткого викладу обвинувального акта.
- уточнює адміністративні повноваження директора НАБУ і положення щодо конкурсу на штатних працівників бюро.
- У "Центрі протидії корупції" пов'язали цей закон зі скасуванням депутатської недоторканності. Мовляв, оскільки у КПК та законі про статус народного депутата залишаються норми, які вимагають дозволу парламенту для прослуховування чи обшуку депутата, то розслідування щодо депутатів будуть майже неможливі.
- Зранку 20 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні фракції "Слуга народу" обурювався через провал голосування законопроекту №1009, який дає НАБУ і ДБР право прослуховувати чиновників і скасовує "правки Лозового" з попереднього скликання.
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