Из-за промашки "слуг народа" Богдан кричал, а Зеленский разбирался

9531 просмотр
Пятница, 20 сентября 2019, 13:45

После провала голосования за закон об упрощении обысков депутатов и слежки за ними на Банковой бурлили эмоции – больше всех злился руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Источник: высокопоставленный собеседник "Украинской правды" в окружении президента по поводу законопроекта №1009

Прямая речь: "Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!".

Детали: Конфликт закончился в пятницу утром, когда глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов больше его не подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.

Почему это важно: Это уже не первый случай, когда монобольшинство дало сбой.

Читайте в ближайшее время материал на "Украинской правде".

Предыстория:

  • 19 сентября Верховная Рада провалила голосование за президентский законопроект №1009. Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и ряд законов, в частности:

- изымает норму, запрещающую без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, досмотр его вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции;

- дает НАБУ и ГБР права самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий;

- изымает изменения в УПК от 2017 года о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении;

- позволяет следственному судье не определять размер залога при взятии под стражу подозреваемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях;

- устанавливает, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.

- уточняет административные полномочия директора НАБУ и положение о конкурсе на штатных работников бюро.

  • В "Центре противодействия коррупции" связали этот закон с отменой депутатской неприкосновенности. Дескать, поскольку в УПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для прослушки или обыска депутата, то расследование в отношении депутатов будут почти невозможны.
  • Утром 20 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции "Слуга народа" возмущался из-за провала голосования законопроекта №1009, который дает НАБУ и ГБР право прослушивать чиновников и отменяет "правки Лозового" от предыдущего созыва.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Офис президента Богдан Зеленский законодательство Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Министр юстиции заявил, что его удивила поездка Богдана к "смотрящему" в Сен-Тропе 19 сентября 2019, 13:18
Под окнами Зеленского потолкались пикетчики 18 сентября 2019, 13:36
У Зеленского создали Совет медийщиков: некоторых журналистов выбрали без их ведома 17 сентября 2019, 16:42
Все новости
Главные новости
Суд отпустил предполагаемых организаторов громких убийств
Разумков отчитал "слуг народа": говорит, что его подставили
Зеленский назначил нового главу внешней разведки
Новак будет уволен из "Укравтодора" – министр
Все новости
мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

Фото

Невероятные работы из ниток и пожелтевших листьев

Поиск по сайту
Архив
Весь архів