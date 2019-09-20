Из-за промашки "слуг народа" Богдан кричал, а Зеленский разбирался

После провала голосования за закон об упрощении обысков депутатов и слежки за ними на Банковой бурлили эмоции – больше всех злился руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Источник: высокопоставленный собеседник "Украинской правды" в окружении президента по поводу законопроекта №1009

Прямая речь: "Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!".

Детали: Конфликт закончился в пятницу утром, когда глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов больше его не подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.

Почему это важно: Это уже не первый случай, когда монобольшинство дало сбой.

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Предыстория:

19 сентября Верховная Рада провалила голосование за президентский законопроект №1009. Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и ряд законов, в частности:

- изымает норму, запрещающую без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, досмотр его вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции;

- дает НАБУ и ГБР права самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий;

- изымает изменения в УПК от 2017 года о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении;

- позволяет следственному судье не определять размер залога при взятии под стражу подозреваемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях;

- устанавливает, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.

- уточняет административные полномочия директора НАБУ и положение о конкурсе на штатных работников бюро.