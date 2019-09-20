Из-за промашки "слуг народа" Богдан кричал, а Зеленский разбирался
После провала голосования за закон об упрощении обысков депутатов и слежки за ними на Банковой бурлили эмоции – больше всех злился руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
Источник: высокопоставленный собеседник "Украинской правды" в окружении президента по поводу законопроекта №1009
Прямая речь: "Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он успокоил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!".
Детали: Конфликт закончился в пятницу утром, когда глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов больше его не подставлять и заранее предупреждать, какие законы их беспокоят, чтобы не позориться.
Почему это важно: Это уже не первый случай, когда монобольшинство дало сбой.
Знать больше: Слуги (не) народа. Как Офис президента пытается контролировать свою ЗЕ!Фракцию
Предыстория:
- 19 сентября Верховная Рада провалила голосование за президентский законопроект №1009. Законопроект вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и ряд законов, в частности:
- изымает норму, запрещающую без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, досмотр его вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции;
- дает НАБУ и ГБР права самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий;
- изымает изменения в УПК от 2017 года о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначение и проведение экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении;
- позволяет следственному судье не определять размер залога при взятии под стражу подозреваемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях;
- устанавливает, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.
- уточняет административные полномочия директора НАБУ и положение о конкурсе на штатных работников бюро.
- В "Центре противодействия коррупции" связали этот закон с отменой депутатской неприкосновенности. Дескать, поскольку в УПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для прослушки или обыска депутата, то расследование в отношении депутатов будут почти невозможны.
- Утром 20 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции "Слуга народа" возмущался из-за провала голосования законопроекта №1009, который дает НАБУ и ГБР право прослушивать чиновников и отменяет "правки Лозового" от предыдущего созыва.