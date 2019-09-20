В "Слузі народу" пояснили, чому провалили закон про прослушку

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що неуспішне голосування за законопроєкт 1009 щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства сталося через непорозуміння та інформаційну спецоперацію.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Арахамії журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Пряма мова Арахамії: "Там було непорозуміння. Деякі політичні сили навмисно внесли смуту, дезінформували. А тому що це стосувалося особисто їх, звичайно, це було легко зробити. Ми сьогодні на зборах фракції це продискутували. І виявилося, що це була просто спецоперація інформаційна, психологічна".

Деталі: Він уточнив, що причиною непорозуміння стала норма про те, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій.

Пряма мова: "Люди спочатку використовували скасування депутатської недоторканності як гасло, говорили: дивіться, ми голосували, ми -"за", знаючи, що в Кримінальному кодексі фактично недоторканність залишилася. А зараз, коли ми хочемо скасувати всі, як обіцяли, вони кажуть: ні, давайте почекаємо, подумаємо, що ми будемо як прості люди ходити, і правоохоронні органи зможуть з нами робити те, що вони можуть робити зі звичайними людьми".

Разом з тим він повідомив, що фракція "Слуга народу" готова підтримати законопроект №1009 в тій редакції, яка була винесена на друге читання.

За словами голови фракції, в "Слузі народу" більше немає супротивників цього законопроекту.

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