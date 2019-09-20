В "Слуге народа" объяснили, почему провалили закон о прослушке

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что неуспешное голосование за законопроект 1009 относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства произошло из-за недоразумения и информационной спецоперации.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Прямая речь Арахамия: "Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологическая".

Детали: Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что по санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий.

Прямая речь: "Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы -"за", зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми".

Вместе с тем он сообщил, что фракция "Слуга народа" готова поддержать законопроект №1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.

По словам председателя фракции, в "Слуге народа" больше нет противников этого законопроекта.

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