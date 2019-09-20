Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" объяснили, почему провалили закон о прослушке

Пятница, 20 сентября 2019, 14:22

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что неуспешное голосование за законопроект 1009 относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства произошло из-за недоразумения и информационной спецоперации.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Прямая речь Арахамия: "Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологическая".

Детали: Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что по санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий.

Прямая речь: "Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы -"за", зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми".

Вместе с тем он сообщил, что фракция "Слуга народа" готова поддержать законопроект №1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.

По словам председателя фракции, в "Слуге народа" больше нет противников этого законопроекта.

Предыстория:

  • 19 сентября Верховная Рада провалила голосование за президентский законопроект №1009.
  • В "Центре противодействия коррупции" связали этот закон с отменой депутатской неприкосновенности. Мол, поскольку в УПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для прослушивания или обыска депутата, то расследование в отношении депутатов будут почти невозможны.
  • Утром 20 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании фракции "Слуга народа" возмущался из-за провала голосования законопроекта №1009, который дает НАБУ и ГБР право прослушивать чиновников и отменяет "правки Лозового" из предыдущего созыва.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная РаданеприкосновенностьАрахамия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: