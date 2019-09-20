На Донбасі троє поранених протягом доби – ООС

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 20:01

Від початку доби 20 вересня російсько-окупаційні війська здійснили 10 обстрілів Об’єднаних сил на Донбасі та поранили трьох бійців.

Джерело: повідомлення ООС о 19 годині

Деталі: Бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані двічі поблизу Новотроїцького, також неподалік Новогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Павлополя.

На півночі обстріляні території поблизу Кримського, Південного, Новолуганського.

Під обстрілами троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося про двох поранених протягом доби.

19 вересня противник 13 разів обстріляв позиції українських військових. Втрат не було. 

Українська правда

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Теми: війна Об'єднані сили на Донбасі


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