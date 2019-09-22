Росію можуть не допустити до участі в Олімпійських іграх 2020 року

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Неділя, 22 вересня 2019, 05:01

Відсторонити Росію від Олімпіади-2020 можуть через допінговий скандал.

Джерело: Telegraph

Деталі: Видання зазначає, що росіяни, перш ніж передати дані спортсменів про допінг до Всесвітнього антидопінгового агентства, підробляли інформацію. 

У агентстві вважають, що Москва маніпулювала даними останні 18 місяців. 

Протягом наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх, - додали у виданні. 

Нагадаємо: 

  • У липні 2019 року стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
  • Раніше повідомлялось, що Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.
  • Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
  • Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.
  • Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.

Українська правда

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Теми: спорт Росія


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