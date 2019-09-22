Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росію можуть не допустити до участі в Олімпійських іграх 2020 року

Неділя, 22 вересня 2019, 05:01

Відсторонити Росію від Олімпіади-2020 можуть через допінговий скандал.

Джерело: Telegraph

Деталі: Видання зазначає, що росіяни, перш ніж передати дані спортсменів про допінг до Всесвітнього антидопінгового агентства, підробляли інформацію. 

У агентстві вважають, що Москва маніпулювала даними останні 18 місяців. 

Протягом наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх, - додали у виданні. 

Нагадаємо: 

  • У липні 2019 року стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
  • Раніше повідомлялось, що Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.
  • Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
  • Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.
  • Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: спортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: