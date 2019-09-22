Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх 2020
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Воскресенье, 22 сентября 2019, 05:01
Отстранить Россию от Олимпиады-2020 могут из-за допингового скандала.
Источник: Telegraph
Детали: Издание отмечает, что россияне, прежде чем передать данные спортсменов о допинге в Всемирное антидопинговое агентство, подделывали информацию.
В агентстве считают, что Москва манипулировала данными последние 18 месяцев.
Напомним:
- В июле 2019 года стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
- Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
- Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
- Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
- Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.
Украинская правда
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