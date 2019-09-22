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Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх 2020

Воскресенье, 22 сентября 2019, 05:01

Отстранить Россию от Олимпиады-2020 могут из-за допингового скандала.

Источник: Telegraph

Детали: Издание отмечает, что россияне, прежде чем передать данные спортсменов о допинге в Всемирное антидопинговое агентство, подделывали информацию.

В агентстве считают, что Москва манипулировала данными последние 18 месяцев.

В течение следующих двух месяцев могут быть представлены новые доказательства подделки допинг-проб, что может привести к исключению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, - добавили в издании.

Напомним:

  • В июле 2019 года стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
  • Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
  • Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
  • Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
  • Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.

Украинская правда

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Темы: спортРосcия
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