Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх 2020

Отстранить Россию от Олимпиады-2020 могут из-за допингового скандала.

Источник: Telegraph

Детали: Издание отмечает, что россияне, прежде чем передать данные спортсменов о допинге в Всемирное антидопинговое агентство, подделывали информацию.

В агентстве считают, что Москва манипулировала данными последние 18 месяцев.

Напомним: