Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх 2020

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 05:01

Отстранить Россию от Олимпиады-2020 могут из-за допингового скандала.

Источник: Telegraph

Детали: Издание отмечает, что россияне, прежде чем передать данные спортсменов о допинге в Всемирное антидопинговое агентство, подделывали информацию.

В агентстве считают, что Москва манипулировала данными последние 18 месяцев.

Напомним:

  • В июле 2019 года стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
  • Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
  • Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
  • Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
  • Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.

Украинская правда

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Темы: спорт Росcия


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