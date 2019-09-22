Трамп не против свидетельств Джулиани в Конгрессе о расследовании в Украине "дела Байдена"

Президент США Дональд Трамп не против, чтобы его адвокат Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе

о его роли в истории о расследовании в Украине дела газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден - сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Источник: комментарий Трампа журналистам 22 сентября, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Детали: Вместе с тем Трамп исключил, что говорил "что-то неправильное" в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. По его словам, разговор был "очень хорошим".

Президент США вновь обвинил одного из своих главных соперников на предстоящих президентских выборах Джо Байдена во лжи о своем сыне.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестные вещи", - отметил Трамп.

По версии американских СМИ, именно компромат на Хантера Байдена Трамп мог требовать от Зеленского во время разговора с ним.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC заявил, что выступает против опубликования расшифровки разговора Трампа и Зеленского.

"Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что действия Джо Байдена должны быть расследованы на основании доказательств его возможного "вмешательства" для защиты своего сына от расследования в Украине.

В свою очередь Руди Джулиани подтверждал, что пытался ускорить расследование по Хантеру Байдену в Украине.

"Я прошу их (Украину. - ред.) провести расследование (...), потому что эта информация будет очень-очень полезной для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - заявил Джулиани изданию The New York Times.

Предыстория:

В Вашингтоне не утихает скандал из-за разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп дал обещание, которое "встревожило сотрудника разведки".

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа оказать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".