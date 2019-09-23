Кличко подав у Раду альтернативний законопроект про столицю

Міський голова Києва Віталій Кличко подав у Верховну Раду альтернативний законопроект про столицю.

Джерело: прес-конференція київського мера Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Ми запропонували альтернативний законопроект про столицю, що вже зареєстрований у Верховній Раді. Там чітко прописано, що у киян має залишитись право обирати владу в своєму місті. І ця влада повинна бути підзвітною і відповідальною виключно перед киянам, а не призначатися згори".

Деталі: Йдеться про проект закону про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ" 2143-1 від 19.09.2019 року. Наразі тексту законопроекту на сайті ВР немає.

За словами Кличка, його законопроект і законопроект депутатів від "Слуги народу" мають представити на громадське обговорення, дискусію з експертами і тільки після цього виноситися на голосування в парламенті.

На думку Кличка, нардепи мають ознайомитися із законопроектами про столицю, почитати їх, а не ухвалювати з "турбореактивністю". Кличко заявив, що у законопроекті про столицю, що підготували депутати від монобільшості "немає нічого спільного з принципами самоврядування чи децентралізації".

Цьому передувало: 13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2143 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який, зокрема, передбачає проведення позачергових виборів київського міського голови й депутатів Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Цей документ включено до порядку денного сесії парламенту.

19 вересня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив заяву, в якій закликав парламент провести дострокові вибори до Київради після того, як столичні депутати знову не забезпечили кворум для проведення засідання.

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