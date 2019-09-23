Кличко подав у Раду альтернативний законопроект про столицю
Міський голова Києва Віталій Кличко подав у Верховну Раду альтернативний законопроект про столицю.
Джерело: прес-конференція київського мера Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "Ми запропонували альтернативний законопроект про столицю, що вже зареєстрований у Верховній Раді. Там чітко прописано, що у киян має залишитись право обирати владу в своєму місті. І ця влада повинна бути підзвітною і відповідальною виключно перед киянам, а не призначатися згори".
Деталі: Йдеться про проект закону про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ" 2143-1 від 19.09.2019 року. Наразі тексту законопроекту на сайті ВР немає.
За словами Кличка, його законопроект і законопроект депутатів від "Слуги народу" мають представити на громадське обговорення, дискусію з експертами і тільки після цього виноситися на голосування в парламенті.
На думку Кличка, нардепи мають ознайомитися із законопроектами про столицю, почитати їх, а не ухвалювати з "турбореактивністю". Кличко заявив, що у законопроекті про столицю, що підготували депутати від монобільшості "немає нічого спільного з принципами самоврядування чи децентралізації".
Цьому передувало: 13 вересня депутати від "Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект №2143 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який, зокрема, передбачає проведення позачергових виборів київського міського голови й депутатів Київської міської ради 8 грудня 2019 року.
Цей документ включено до порядку денного сесії парламенту.
19 вересня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив заяву, в якій закликав парламент провести дострокові вибори до Київради після того, як столичні депутати знову не забезпечили кворум для проведення засідання.
Передісторія:
- Команда президента Володимира Зеленського намагається зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації: Кабінет міністрів уже погодив його звільнення. Але виборна посада міського голови збереглася б за Кличком.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дозволив аудит діяльності Віталія Кличка та владних структур Києва. За словами депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, якого називали претендентом на посаду голови КМДА, перевірка почнеться після 22 вересня і триватиме до 8 жовтня.
- Вибори київського міського голови та депутатів Київради 25 травня 2014 року відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України.
- Віталій Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року вибори проходили у два тури – в жовтні й у листопаді. Тоді проходили місцеві вибори по всій країні.
- Наступні місцеві вибори в Києві мали б відбутися 25 жовтня 2020 року.
- Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад і голів. Їх призначає Верховна Рада.
- Повноваження ради можна припинити достроково: якщо рада прийняла незаконні рішення і ігнорує вимоги виправити це; якщо сесії не проводяться без поважних причин або рада не виконує свої функції; у випадках, передбачених законами "Про військово-цивільні адміністрації" і "Про правовий режим воєнного стану".
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