Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о столице

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о столице.

Источник: пресс-конференция киевского мэра Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Мы предложили альтернативный законопроект о столице, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Там четко прописано, что у киевлян должно остаться право выбирать власть в своем городе. И эта власть должна быть подотчетной и ответственной исключительно перед киевлянами, а не назначаться сверху".

Детали: Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" 2143-1 от 19.09.2019 года. Сейчас текста законопроекта на сайте ВР нет.

По словам Кличко, его законопроект и законопроект депутатов от "Слуги народа" должны представить на общественное обсуждение, дискуссию с экспертами и только после этого выноситься на голосование в парламенте.

По мнению Кличко, нардепы должны ознакомиться с законопроектами о столице, почитать их, а не принимать с "турбореактивностью". Кличко заявил, что законопроект о столице, который подготовили депутаты от монобольшинства, "не имеет ничего общего с принципами самоуправления или децентрализации".

Этому предшествовало: 13 сентября депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.

Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.

19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обнародовал заявление, в котором призвал парламент провести досрочные выборы в Киевсовет после того, как столичные депутаты вновь не обеспечили кворум для проведения заседания.

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