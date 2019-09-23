Війна на Донбасі: 7 обстрілів, двоє поранених

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Понеділок, 23 вересня 2019, 20:02

Протягом доби на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил – двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: повідомлення Об’єднаних у Facebook

Деталі: Окупанти застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Противник тричі відкривав вогонь по ділянці розведення №3 – Богданівка-Петрівське.

Обстріляні також двічі Новотроїцьке, Пищевик і Зайцеве.

В суботу і неділю, 22-23 вересня, окупанти в цілому 28 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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