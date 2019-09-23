Війна на Донбасі: 7 обстрілів, двоє поранених
Протягом доби на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил – двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Джерело: повідомлення Об’єднаних у Facebook
Деталі: Окупанти застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Противник тричі відкривав вогонь по ділянці розведення №3 – Богданівка-Петрівське.
Обстріляні також двічі Новотроїцьке, Пищевик і Зайцеве.
В суботу і неділю, 22-23 вересня, окупанти в цілому 28 разів порушили режим припинення вогню.
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