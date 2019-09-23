Війна на Донбасі: 7 обстрілів, двоє поранених

В суботу і неділю , 22-23 вересня, окупанти в цілому 28 разів порушили режим припинення вогню.

Обстріляні також двічі Новотроїцьке, Пищевик і Зайцеве.

Українська правда

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