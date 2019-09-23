Война на Донбассе: 7 обстрелов, двое раненых

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Понедельник, 23 сентября 2019, 20:02

В течение суток боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил – двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: сообщение Объединенных сил в Facebook

Детали: Оккупанты применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Противник трижды открывал огонь по участку разведения №3 – Богдановка-Петровское.

Обстреляны также дважды Новотроицкое, Пищевик и Зайцево.

В субботу и воскресенье, 22-23 сентября, оккупанты в общей сложности 28 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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