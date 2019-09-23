Война на Донбассе: 7 обстрелов, двое раненых
Понедельник, 23 сентября 2019, 20:02
В течение суток боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил – двое украинских военнослужащих получили ранения.
Источник: сообщение Объединенных сил в Facebook
Детали: Оккупанты применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Противник трижды открывал огонь по участку разведения №3 – Богдановка-Петровское.
Обстреляны также дважды Новотроицкое, Пищевик и Зайцево.
В субботу и воскресенье, 22-23 сентября, оккупанты в общей сложности 28 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда