Велика Британія, Франція і Німеччина звинуватили Іран в атаках на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії

Франція, Велика Британія і Німеччина у спільному комюніке звинуватили Іран у нападі на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Джерело: сайт уряду Німеччини.

"Для нас ясно, що Іран несе відповідальність за цей напад. Іншого правдоподібного пояснення немає", — йдеться в повідомленні відомства.

Євротрійка засудила напад на НПЗ і висловила солідарність з народом Саудівської Аравії.

"Ми закликаємо Іран повною мірою співпрацювати з МАГАТЕ в рамках СВПД і його Угоди про всеосяжні гарантії … Ми настійно закликаємо Іран вступити в діалог і утримуватися від провокацій і ескалації", — йдеться в повідомленні.

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