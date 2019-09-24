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Велика Британія, Франція і Німеччина звинуватили Іран в атаках на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії

Вівторок, 24 вересня 2019, 04:54

Франція, Велика Британія і Німеччина у спільному комюніке звинуватили Іран у нападі на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Джерело: сайт уряду Німеччини.

"Для нас ясно, що Іран несе відповідальність за цей напад. Іншого правдоподібного пояснення немає", — йдеться в повідомленні відомства.

Євротрійка засудила напад на НПЗ і висловила солідарність з народом Саудівської Аравії.

"Ми закликаємо Іран повною мірою співпрацювати з МАГАТЕ в рамках СВПД і його Угоди про всеосяжні гарантії … Ми настійно закликаємо Іран вступити в діалог і утримуватися від провокацій і ескалації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
  • Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.
  • Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".
  • Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки проти нафтових підприємств Саудівської Аравії.

Теми: Саудівська Аравіянафта
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