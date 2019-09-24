Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Франция, Великобритания и Германия в совместном коммюнике обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Источник: сайт правительства Германии.

"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорится в сообщении ведомства.

Евротройка осудила нападение на НПЗ и выразила солидарность с народом Саудовской Аравии.

"Мы призываем Иран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и его Соглашения о всеобъемлющих гарантиях… Мы настоятельно призываем Иран вступить в диалог и воздерживаться от провокаций и эскалации", — говорится в сообщении.

Напомним: