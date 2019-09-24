Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Вторник, 24 сентября 2019, 04:54

Франция, Великобритания и Германия в совместном коммюнике обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Источник: сайт правительства Германии.

"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорится в сообщении ведомства.

Евротройка осудила нападение на НПЗ и выразила солидарность с народом Саудовской Аравии.

"Мы призываем Иран в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ в рамках СВПД и его Соглашения о всеобъемлющих гарантиях… Мы настоятельно призываем Иран вступить в диалог и воздерживаться от провокаций и эскалации", — говорится в сообщении.

Напомним:

  • В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  
  • В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
  • Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 
  • Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".
  • Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки против нефтяных компаний Саудовской Аравии.

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Темы: Саудовская Аравия нефть


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