Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики порушили тишу 24 рази: двоє захисників поранені

Вівторок, 24 вересня 2019, 08:14

Упродовж доби 23 вересня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, у результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: ранкове зведення Операції об’єднаних сил у Facebook.  

Деталі: Обстріли зафіксували в районі Богданівки, поблизу Новотроїцького, Водяного, Пищевика,  Гнутового.

Також бойовики стріляли неподалік від Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки, Луганського, Попасної, Новолуганського, Оріхового, Травневого та Зайцевого.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню: поблизу Красногорівки та Травневого.

Нагадаємо:

  • У суботу і неділю, 22-23 вересня, окупанти в цілому 28 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: