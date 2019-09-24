Боевики нарушили тишину 24 раза: двое защитников ранены

В течение суток 23 сентября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: утренняя сводка Операции объединенных сил в Facebook.

Детали: Обстрелы зафиксировали в районе Богдановки, вблизи Новотроицкого, Водяного, Пищевики, Гнутово.

Также боевики стреляли неподалеку от Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки, Луганского, Попасной, Новолуганского, Орехового, Травневого и Зайцевого.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня: вблизи Красногоровки и Травневого.

Напомним: