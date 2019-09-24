Боевики нарушили тишину 24 раза: двое защитников ранены

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Вторник, 24 сентября 2019, 08:14

В течение суток 23 сентября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: утренняя сводка Операции объединенных сил в Facebook.

Детали: Обстрелы зафиксировали в районе Богдановки, вблизи Новотроицкого, Водяного, Пищевики, Гнутово.

Также боевики стреляли неподалеку от Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки, Луганского, Попасной, Новолуганского, Орехового, Травневого и Зайцевого.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня: вблизи Красногоровки и Травневого.

Напомним:

  • В субботу и воскресенье, 22-23 сентября, оккупанты в общей сложности 28 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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