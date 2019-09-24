У Зеленского нет кандидатур от "Слуги народа" в ЦИК, фракция говорит – подавала

Президент Владимир Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За майбутнє" в Верховной Раде относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента изданию Украинские новости на основе данных за 20 сентября.

Отметим, что согласно закону фракции должны были внести свои кандидатуры президенту не позднее следующего дня после увольнения всего состава, то есть до 14 сентября.

На их основании глава государства должен был в течение трех дней внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома. В то же время по состоянию на 24 сентября Зеленский не внес в Раду соответствующее представление.

Согласно ответу Офиса президента, своевременно свои предложения внесла только фракция "Оппозиционная платформа - За життя".

13 сентября ОПЗЖ предложила Зеленскому две кандидатуры на должность членов ЦИК: заместителя руководителя секретариата ЦИК Сергея Дубовика и бывшего депутата парламента Юрия Мирошниченко.

16 сентября свои предложения внесли фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

"Евросолидарность" предложила двух кандидатов - бывших депутатов Рады от "Блока Петра Порошенко" Александра Черненко и Юрия Буглака. "Голос" внес одного кандидата - соучредителя Гражданской сети "Опора", бывшего заместителя министра образования и науки Андрея Гевко.

Согласно ответу Офиса президента 16 сентября на имя Зеленского поступило подписанное главой "Батькивщины" Юлией Тимошенко предложение о назначении экс-члена ЦИК от "Батькивщины" Жанны Усенко-Черной. Также 17 сентября "Батькивщина" внесла Зеленскому кандидатуру главного консультанта отдела представительства в судах секретариата ЦИК Виктории Глущенко.

Предложения "Слуги народа" и "За майбутнє" по состоянию на 20 сентября в Офисе президента не зарегистрированы.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, который консультировал ОП о роспуске ЦИК, в комментарии "Украинской правде" заявил, что фракция подавала президенту кандидатуры в Центризбирком.

"Мы одни из первых подали... Я точно знаю, что председатель фракции подавал кандидатов от партии "Слуга народа" в ЦИК. Это стопроцентная информация. Возможно, по состоянию на какой-то день не было, но потом эти документы зашли", - сказал он, отказавшись назвать персональный состав их списка.

"Это конфиденциальная информация. Там народных депутатов нет сейчас, среди тех, кого мы подаем. Там есть действующие члены ЦИК", - добавил Качура.

Он также рассказал, что "Слуга народа" подала Зеленскому около 20 кандидатур на должность членов ЦИК.

Читайте также: Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг

Почему Зеленский распускает ЦИК?

Предыстория: