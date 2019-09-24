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Екс-дружина Князєва і €500 тисяч: у Польщі розслідують відмивання коштів

Вівторок, 24 вересня 2019, 17:54
Екс-дружина Князєва і €500 тисяч: у Польщі розслідують відмивання коштів

Польські прикордонники затримали 4 осіб під час спроби незаконного ввезення з України до Польщі  €500 тисяч.

Джерело: Польське радіо.

Пряма мова речника прокуратури Артура Шикули: "Чотири людини затримані за підозрою у вчиненні злочину відмивання грошей. Розслідування у цій справі ініційовано районною прокуратурою міста Замосць".

Деталі: Як повідомляється, затримання відбулось в суботу на прикордонному переході в Гребенному. Прикордонники затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії. Вони намагалися перевезти в автомобілі з України до Польщі без попереднього декларування кошти у сумі 500 тисяч євро.

Імена затриманих та інші подробиці не повідомляється.

Що було раніше: 23 вересня Українській правді стало відомо, що у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив 500 тисяч євро без необхідного декларування.

В той же день голова Нацполіції Сергій Князєв назвав дезінформацією затримання на кордоні між Україною і Польщею автомобіля з його екс-дружиною та півмільйоном євро.

За його словами, екс-дружина працює у будівельній компанії "Атлант". Вона перетинала кордон разом із директором компанії 78-річним Вадимом Каганом.

В автомобілі також були український та європейський партнери директора.

Каган продав за 500 тисяч євро торгівельне приміщення у центрі Києва і віз гроші з собою.

Князєв заявив, що  Кагану довелося показати документи, і після цього "інцидент було вичерпано"

24 вересня Князєв повідомив, що подав у відставку. За словами джерела УП в Нацполіціі, рішення про відставку Князєва було прийнято ще минулого тижня і викликано воно конфліктом через кадрові призначення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Князєв СергійкордонПольщаполіція
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