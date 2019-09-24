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"Не потрібна просто допомога": Зеленський поділився очікуваннями від зустрічі з Трампом

Вівторок, 24 вересня 2019, 20:53

Президент Володимир Зеленський поділився очікуваннями від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: коментар Зеленського виданню hromadske у Нью-Йорку

Пряма мова: "У нас незалежна країна. Ми до всього готові. 

Ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога, ми і так сильна держава. 

Хочеться, щоб просто США завжди підтримували Україну і курс України в боротьбі з агресією і з війною. Мені здається, що все так і є, і все до того йде. 

Я думаю, що в нас зустріч буде дуже тепла".

Раніше Зеленський висловив сподівання, що в нього з Трампом буде "предметна, потужна зустріч".

Нагадаємо:

  • Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
  • Трамп мав дві телефонні розмови із Зеленським.
  • У першій, 22 квітня, Трамп привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.
  • Також була розмова 21 липня. Трамп привітав українського президента з упевненою перемогою партії "Слуга народу" на парламентських виборах.
  • 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Зеленським у Варшаві.
  • 30 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

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Теми: ЗеленськийТрамп
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