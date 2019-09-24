"Не нужна просто помощь": Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом
Вторник, 24 сентября 2019, 20:53
Президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Источник: комментарий Зеленского изданию hromadske в Нью-Йорке
Прямая речь: "У нас независимая страна. Мы ко всему готовы.
Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство.
Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет.
Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая".
Ранее Зеленский выразил надежду, что у него с Трампом будет "предметная, мощная встреча".
Напомним:
- Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
- Трамп дважды общался с Зеленским по телефону.
- В первый раз, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
- Также был разговор 21 июля. Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
- 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.
- 30 августа Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.
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