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"Не нужна просто помощь": Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом

Вторник, 24 сентября 2019, 20:53

Президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: комментарий Зеленского изданию hromadske в Нью-Йорке

Прямая речь: "У нас независимая страна. Мы ко всему готовы.

Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство.

Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет.

Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая".

Ранее Зеленский выразил надежду, что у него с Трампом будет "предметная, мощная встреча".

Напомним:

  • Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
  • Трамп дважды общался с Зеленским по телефону.
  • В первый раз, 22 апреля, Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
  • Также был разговор 21 июля. Трамп поздравил украинского президента с уверенной победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах.
  • 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.
  • 30 августа Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.

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Темы: ЗеленскийТрамп
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