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Ще одна країна скасувала візи для українців

Середа, 25 вересня 2019, 02:46

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні. 

Джерело: Twitter Пристайка

Дослівно: 

Нагадаємо:

  • Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже більше двох років – з 11 червня 2017 року.
  • 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
  • Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.
  • Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.
  • У липні 2019 року Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвіз на постійній основі. 

Передісторія:

  • Переговори про підписання двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії почалась в квітні 2018 року. 

Українська правда

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Теми: безвізУкраїнаПристайко
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