Ще одна країна скасувала візи для українців
Середа, 25 вересня 2019, 02:46
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні.
Джерело: Twitter Пристайка
Дослівно:
Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019
Нагадаємо:
- Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже більше двох років – з 11 червня 2017 року.
- 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
- Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.
- Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.
- У липні 2019 року Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвіз на постійній основі.
Передісторія:
- Переговори про підписання двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії почалась в квітні 2018 року.
Українська правда