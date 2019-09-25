Еще одна страна отменила визы для украинцев

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Среда, 25 сентября 2019, 02:46

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.

Источник: Twitter Пристайко

Дословно: "Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухио. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!"

Напомним:

  • Безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.
  • 8 мая 2019 Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
  • С 15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.
  • Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизовых с 22 странами.
  • В июле 2019 Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизе на постоянной основе.

Предыстория:

  • Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии начались в апреле 2018 года.

Украинская правда

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Темы: безвиз Украина Пристайко


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