Еще одна страна отменила визы для украинцев
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Среда, 25 сентября 2019, 02:46
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.
Источник: Twitter Пристайко
Дословно: "Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухио. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!"
Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019
Напомним:
- Безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.
- 8 мая 2019 Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
- С 15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.
- Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизовых с 22 странами.
- В июле 2019 Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизе на постоянной основе.
Предыстория:
- Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии начались в апреле 2018 года.
Украинская правда
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