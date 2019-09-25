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Президент ухилився від відповіді на запитання про телефонну розмову з Трампом – CNN

Середа, 25 вересня 2019, 05:15

Президент Володимир Зеленський назвав його розмову з президентом США Дональдом Трампом "особистою і конфіденційною".

Джерело: CNN

Деталі: За словами журналістів каналу, український президент також не відповів на запитання про зв’язок програми військової допомоги та розслідуванням проти сина Джо Байдена.  

Коли Зеленського запитали, чи хоче він, щоб стенограма розмови була опублікована, президент відповів: "Побачимо".  

Нагадаємо: 

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа з приводу тиску на президента України Володимира Зеленського. 
  • Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Дозвіл на оприлюднення розмови від української сторони в США отримали. 
  • За повідомлення ЗМІ, у Білому домі працюють над угодою, яка б дозволила держслужбовцю, який поскаржився на Трампа, розкрити деталі скарги слідчим Конгресу.

Передісторія:

  • Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа. 
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.
  • Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.
  • Водночас президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.

Українська правда
Теми: ЗеленськийТрампімпічментСША
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