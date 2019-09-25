Президент уклонился от ответа на вопрос о телефонном разговоре с Трампом – CNN

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Среда, 25 сентября 2019, 05:15

Президент Владимир Зеленский назвал его разговор с президентом США Дональдом Трампом "личным и конфиденциальным".

Источник: CNN

Детали: По словам журналистов канала, украинский президент также не ответил на вопрос о связи программы военной помощи и расследования против сына Джо Байдена.

Когда Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы стенограмма разговора была опубликована, президент ответил: "Посмотрим".

Напомним:

  • 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили. 
  • По сообщения СМИ, в Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило госслужащему, который пожаловался на Трампа, раскрыть детали жалобы следователем Конгресса.

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
  • Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
  • В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Трамп импичмент США


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