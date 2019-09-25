Президент уклонился от ответа на вопрос о телефонном разговоре с Трампом – CNN

Президент Владимир Зеленский назвал его разговор с президентом США Дональдом Трампом "личным и конфиденциальным".

Источник: CNN

Детали: По словам журналистов канала, украинский президент также не ответил на вопрос о связи программы военной помощи и расследования против сына Джо Байдена.

Когда Зеленского спросили, хочет ли он, чтобы стенограмма разговора была опубликована, президент ответил: "Посмотрим".

Напомним:

24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили.

По сообщения СМИ, в Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило госслужащему, который пожаловался на Трампа, раскрыть детали жалобы следователем Конгресса.

Предыстория: