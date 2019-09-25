Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Дональду Трампу 

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Середа, 25 вересня 2019, 07:49

Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон вважає конституційним обов’язком Палати представників Конгресу США розглянути питання імпічменту президента Дональда Трампа.  

Джерело: People

Деталі: Колишня суперниця Трампа на президентських виборах заявила, що рішення підтримати імпічмент Трампа далось їй не легко. За її словами, це "надзвичайна ситуація".

Клінтон вважає, що спроби Трампа заручитись підтримкою президента України у послабленні колишнього віце-президента Джо Байдена в обмін на втрату військової допомоги, яка необхідна Україні для захисту від друга Трампа Володимира Путіна, – є злочином, який тягне за собою імпічмент. 

Нагадаємо: 

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа з приводу тиску на президента України Володимира Зеленського. 
  • Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Дозвіл на оприлюднення розмови від української сторони в США отримали. 
  • За повідомлення ЗМІ, у Білому домі працюють над угодою, яка б дозволила держслужбовцю, який поскаржився на Трампа, розкрити деталі скарги слідчим Конгресу.

Передісторія:

  • Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа. 
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.
  • Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.
  • Водночас президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.

Українська правда

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Теми: Трамп імпічмент США Зеленський Клінтон


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